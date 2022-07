Kaum ein Athlet spaltet die Sportwelt so, wie Nick Kyrgios. Die einen sehen in ihm ein Genie, die anderen einen Wahnsinnigen. Und der Australier selbst? Der ist der Meinung, dass er für Tennis unverzichtbar ist. Dies untermauerte der 27-Jährige auch bei einer Pressekonferenz in Wimbledon, wo er vollster Überzeugung erklärte: "Ich weiß, was ich dem Sport bringe. Ich bin eine der wichtigsten Personen in unserem Sport."