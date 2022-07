Er ist nicht wirklich schön anzuschauen, der Spielstil von Tatjana Maria. Doch das ist der Deutschen herzlichst egal. Denn was am Ende zählt, ist der Erfolg – und ihren bisher größten feierte die 34-Jährige nun in Wimbledon. So zog das Tennis-Ass aus Bad Saulgau dank eines überraschenden 6:3, 7:5 über die Weltranglistenfünfte Maria Sakkari erstmals in seiner bereits 2001 gestarteten Karriere auf dem „heiligen Rasen“ ins Achtelfinale ein.