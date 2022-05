Nun ist es Gewissheit: Dominic Thiem hat wie befürchtet seinen Platz in den Top 100 des ATP-Rankings verloren. Erstmals seit 3. März 2014 wird der nun 28-jährige Niederösterreicher, der zwischenzeitlich schon auf Platz 3 gestanden war, nach seiner fast zehnmonatigen Verletzungspause am 9. Mai nicht mehr in diesem Kreis aufscheinen. Damit ist gar kein Österreicher mehr in den Top 100 vertreten. Das hat es schon seit über 36 Jahren nicht mehr gegeben. Für Thiem, der ja über ein "protected ranking" (geschützte Platzierung) von Platz sechs zum Zeitpunkt der Verletzung im Juni 2021 verfügt, fallen 360 Zähler vom Madrid-Halbfinale im Vorjahr aus der Wertung. Er findet sich damit nur noch auf einem Platz um 160 wieder.

In Madrid verlor er seine Auftaktpartie gegen den Briten Andy Murray mit 3:6 und 4:6. Für den Lichtenwörther kein Grund zum Verzweifeln. Er sieht es eher als weiteren Schritt in die richtige Richtung. "Ich hatte ein paar sehr erfolgreiche und vor allem lehrhafte Tage in Madrid. Das Training, die Atmosphäre und die Leute waren unfassbar. Natürlich wollte ich dieses Match gewinnen, aber es fehlt noch die Konstanz, welche ich aber mit viel harter Arbeit zurückbekomme!", schrieb er auf Instagram und fügte hinzu: "Mein Team und ich wissen genau, was ich noch verbessern muss und wir werden täglich daran arbeiten. Ich bin und bleibe positiv. Ich gehe an jedes Training und an jedes Match so ran, dass ich immer aus meinen Fehlern lernen kann, sodass ich täglich einen Schritt besser als gestern sein kann."

Im Vordergrund stehe nämlich das schmerzfreie Spielen, wie er weiter erklärt: "Ich bin überglücklich, dass ich seit einigen Monaten wieder jeden Tag ohne Schmerzen und ohne Bedenken auf dem Platz stehen kann und das mache, was ich liebe." Seinen nächsten Auftritt hat Thiem beim ATP-Masters-1000 in Rom kommende Woche.