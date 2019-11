Facebook

Dominic Thiem © APA/AFP/ADRIAN DENNIS

Im vierten Anlauf konnte Dominic Thiem zum ersten Mal sein Auftaktmatch bei einem ATP-Finale gewinnen. Und das ausgerechnet gegen den sechsfachen Champion Roger Federer. So erledigte der bärenstarke Österreicher die Schweizer Tennis-Legende vor 17.500 Zuschauern in der ausverkauften Londoner O2-Arena mit 7:5, 7:5. Zuvor hatte Novak Djokovic in der „Björn-Borg“-Gruppe mit dem Italiener Matteo Berrettini leichtes Spiel - 6:2, 6:1. Die beiden Sieger kreuzen nun am Dienstag um 21 Uhr die Schläger, davor treffen Federer und Berrettini aufeinander.