Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Heimvorteil ist da, um ihn zu nützen. So konnte Dominic Thiem bereits am vergangenen Mittwoch als erster Spieler in der Wiener Stadthalle den Center Court testen und sich mit dem Belag, der extra auf ihn zugeschneidert wurde, anfreunden. Auch in den darauffolgenden Tagen kam der Lichtenwörther, der heute (nicht vor 17.30 Uhr) gegen Jo-Wilfried Tsonga sein Auftaktmatch bestreitet, in intensiven Trainingseinheiten zum Schwitzen. "Erst am Sonntag und am Montag habe ich das Pensum ein wenig zurückgedreht", verrät der Weltranglistenfünfte, der bis Montag seinen Heimschläfer-Bonus in seiner Wohnung in Mödling nützte und dann in das offizielle Spieler-Hotel Marriott umzog.