Dominic Thiem mit Trainer Günter Bresnik © GEPA pictures

Dominic Thiem bestreitet derzeit auf Teneriffa die Vorbereitung für die kommende Tennis-Saison - und in dieser hat der 25-Jährige ein großes Ziel: Er möchte den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewinnen.

Wie die Vorbereitung in etwa aussieht, zeigte "my Tennis" in einem Video: Darin schießt der Lichtenwörther mit seinem Aufschlag Dose um Dose um: Der Moderator kann es kaum fassen, wie lange die Serie hält - hören sie selbst: