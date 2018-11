Facebook

Dominic Thiem © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Dominic Thiem wankte gegen Borna Coric, gefallen ist der Österreicher nicht. Im ersten Satz spielte Thiem gut, hatte drei Break-Chancen, nutzte aber keine. Dem Kroaten gestattete er keine Break-Chance, unterlag aber im Tie Break. "Das war ein unfassbarer Fight von uns beiden. Im Tie Break hat er unglaublich gespielt", analysierte Thiem nach der Partie.

Stark verbessert präsentierte sich Thiem im zweiten Satz. Vor den Augen von Günter Bresnik und Freundin Kiki Mladenovic, in deren Wohnung Thiem während dem Turnier wohnt, siegte er 6:2 - ohne Problem. Wobei: "Der zweite Satz war enger als es das Ergebnis vermuten lässt", sagte Thiem.

Im dritten Satz ging es hin und her: Break voran Coric, Rebreak, Break voran Thiem, Rebreak, Break voran Thiem - Viertelfinale! "Wir haben beide sehr gut retourniert, darum hat es auch so viele Breaks gegeben. Gott sei Dank habe ich dann ausserviert."

Nishikori letzte Gegner um das ATP-Finale

Damit ist Thiem dem ATP-Finale in London einen weiteren Schritt. John Isner scheiterte schon am Nachmittag und kann sich nicht mehr qualifzieren. Kei Nishikori trifft am Abend auf Kevin Anderson - muss aber bereits ins Finale einziehen um Thiem zu überholen, der ausscheiden muss.

Thiem trifft in der nächsten Runde auf Jack Sock. "Überall sonst wäre das ein dankbares Los. Hier nicht", sagt Thiem. im Vorjahr siegte Sock in Paris, vor zwei Jahren stand er ebenfalls im Viertelfinale. Besiegt Thiem auch Sock müsste Nishikori das Turnier schon gewinnen, um noch eine Chance haben, Thiem im "Race to London" zu überholen.