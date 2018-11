Facebook

Dominic Thiem © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Dominic Thiem gegen Borna Coric im Liveticker!

Dominic Thiem spielte am Donnerstagnachmittag im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers gegen Borna Coric um sein erstes Viertelfinale in Paris-Bercy. Den Schauplatz seines bisher größten Erfolges hat der 25-jährige French-Open-Finalist hingegen kaum wiedererkannt.

Thiems Freundin Kristina Mladenovic hat ihre Wohnung nahe bei Roland Garros, wo derzeit das große Stadion völlig umgebaut wird, um es ab 2020 mit einem beweglichen Dach zu versehen. "Kiki wohnt dort gleich in der Nähe, also ich bin natürlich bei ihr. Da habe ich Roland Garros gesehen, das schaut ein bisserl trist aus zur Zeit", meinte Thiem nach seinem Sieg über Gilles Simon lachend. "Es ist eine ganz große Baustelle. Ich hoffe natürlich, dass es bis Mai fertig wird und bin auch schon gespannt wie es dann ausschauen wird."

Stadion lässt keine Erinnerungen zu

Der Blick auf das Stadion hat keine großen Erinnerung an sein erstes Grand-Slam-Finale gegen Rafael Nadal zugelassen, meinte er schmunzeln. "Nein, weil es nichts übrig von Roland Garros zur Zeit. Der Platz, wo wir das Finale gespielt haben, da ist nichts."

Im Kampf um seine dritte Masters-Teilnahme en suite ist Thiem jedenfalls voll fokussiert, er hofft, es ohne fremde Hilfe zu schaffen. "Ich will meine Saison nicht hier beenden, sondern definitiv in London. Jeder Sieg ist hier sehr wichtig und ich bin zum Glück in der Pole Position. Ich hoffe, dass ich die halten kann." Der Belag in Paris-Bercy komme seinem Spiel jedenfalls entgegen. "Ich kann hier den Slice sehr gut einsetzen."