Dominic Thiem © APA/AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Eine erfreuliche Nachricht aus dem heimischen Tennislager! So bestätigte Dominic Thiem, der sich derzeit in London auf Wimbledon vorbereitet, sein Antreten vom 14. bis 16. September beim Davis Cup in Graz gegen Australien. Damit steigen natürlich die Chancen der Österreicher auf eine Rückkehr in die Weltgruppe.

"Mit Dominic sind die Aussichten auf einen Erfolg natürlich um ein Vielfaches größer", sagt Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek, der die Mannschaft nach fünf Jahren Absenz wieder in die Eliteliga der besten Tennisnationen führen möchte. "Das war klar das Ziel, das ich bei meinem Amtsantritt vor drei Jahren ausgegeben habe."

Vorverkauf der Tagestickets startet am Samstag

5800 Zuschauer werden im Freiluft-Stadion am Gelände der Grazer Messe Platz finden. "Dominics Zusage ist für die Veranstaltung natürlich großartig", ergänzt Koubek, "ich gehe davon aus, dass wir drei Tage lang ein volles Haus haben werden." Am Samstag, 30. Juni 2018, startet um 12.00 Uhr auf www.oeticket.com der Vorverkauf der Tagestickets. Die Preise variieren am Freitag und Sonntag zwischen 49 und 76 Euro. Am Samstag, an dem das Doppel ausgetragen wird, kosten die Karten zwischen 35 und 57 Euro. Dreitages-Tickets (99 bis 165 Euro) sind weiterhin erhältlich.

Koubek wird gegen Australien aus dem Vollen schöpfen können. "Alle Spieler, die infrage kommen, haben ihre Zusage gegeben!" Also Thiem, Gerald Melzer, Dennis Novak, Oliver Marach, Alexander Peya, Philipp Oswald, Jürgen Melzer und Sebastian Ofner. Auch mit Andreas Haider-Maurer, Tristan-Samuel Weissborn und Julian Knowle steht Koubek in Kontakt. "Ich habe mir gewünscht, dass alle dabei sein wollen, damit ich dann die Qual der Wahl habe und ich jene fünf Spieler nominieren kann, mit denen ich mir die größten Chancen ausrechne. Dieser Fall ist jetzt eingetreten."