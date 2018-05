Facebook

Dominic Thiem © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Schade! Dominic Thiem griff beim Masters-Turnier in Madrid nach seinem ersten großen Titel, doch kam ihm Alexander Zverev zuvor. So setzte sich der 21-jährige Deutsche in der "magischen Box" gegen den 24-jährigen Österreicher mit 6:4, 6:4 durch und feierte nach München den zweiten Titel in Folge.

Thiem konnte im Endspiel nicht mehr an die hervorragenden Leistungen, wie er sie bei den Siegen gegen Rafael Nadal und Kevin Anderson ausgepackt hatte, anschließen. So unterliefen dem zu unkonstant agierenden Lichtenwörther zu viele Eigenfehler - vor allem mit der Vorhand, der eigentlichen Waffe des Niederösterreichers. Der Weltranglisten-Dritte Zverev reichten je ein Break zum jeweiligen Satzanfang, um seinen dritten Titel auf ATP-1000-Ebene nach Rom und Montreal (jeweils 2017) ins Trockene zu bringen.

Thiem blieb nur das neidlose Anerkennen der Stärke seines Freundes. "Gratuliere Sascha. Du hast ein tolles Turnier gespielt, hast keine Satz und kein Service abgegeben. Du hast es wirklich verdient", sagte Thiem in Richtung seines Bezwingers

Den Schwung mitnehmen

Obwohl Thiem wie im Vorjahr in der spanischen Hauptstadt das Finale erreichte, wird er in der morgen neu erscheinenden Weltrangliste einen Platz verlieren und als Achter aufscheinen. Trotzdem kann der Österreicher ein durchaus positives Resümee ziehen. Und es bleibt zu hoffen, dass der neunfache Turniersieger den Schwung aus Madrid zu den nächsten Turnieren mitnehmen kann.

Bereits ab Montag ist Thiem beim Masters-Turnier in Rom im Einsatz. Dort hat der Schützling von Günter Bresnik, der nach einem Freilos auf den Sieger aus Gael Monfils gegen Fabio Fognini trifft, aus dem Vorjahr ein Halbfinale zu verteidigen. Danach geht es weiter nach Lyon, ehe Thiems Saisonhöhepunkt bei den French Open in Paris steigt.