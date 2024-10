Frances Tiafoe hat in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai für einen Eklat gesorgt. Nach seiner knappen 7:5, 5:7, 6:7-Niederlage gegen den Russen Roman Safiullin beschimpfte der US-Amerikaner den Stuhlschiedsrichter aufs Übelste. “Fuck you, fuck you. Wirklich, fuck you, du Idiot“, schrie der 26-Jährige nach dem Handschlag mit Safiullin in Richtung von Jimmy Pinoargote.

Aber damit nicht genug, Tiafoe fluchte weiter: „Du hast mein Spiel zerstört. Mach deine verdammte Arbeit. Seit drei Stunden renne und kämpfe ich hier um mein Leben.” Eine umgehende Reaktion des Referees gab es nicht, Tiafoe verließ umgehend den Court.

Zweifache Zeitüberschreitung

Aber was war passiert? Beim Stand 5:6, 0:30 im dritten Satz wurde Tiafoe zum ersten Mal das erste Service wegen Zeitüberschreitung (Time-Violation) gestrichen. Die Nummer 17 der Welt argumentierte, dass er husten hatte müssen, aber die Erklärung fruchtete nicht. Dennoch schaffte es Tiafoe ins entscheidende Tiebreak. Beim Stand von 5:5 kassierte der US-Amerikaner seine zweite Time-Violation, obwohl er den Ball zuvor (zumindest halbherzig) in die Luft geworfen hatte. Pinoargote ließ sich von diesem taktischen Manöver des 26-Jährigen nicht beirren und zog Tiafoe erneut den ersten Aufschlag ab. Eine Diskussion und zwei Punkte später war das Match vorbei. Hier können Sie die entscheidenden Szenen nachsehen:

Am Abend scheint Tiafoe eingesehen zu haben, dass er weit übers Ziel hinausgeschossen ist und ließ via Social Media eine Entschuldigung folgen. “Es tut mir sehr leid. Ich bin extrem enttäuscht darüber, wie ich mit dieser Situation umgegangen bin“, schreibt Tiafoe.

Auf Instagram entschuldigte sich Frances Tiafoe für sein Verhalten © INSTAGRAM/FRANCES TIAFOE

Wie die ATP auf den Vorfall reagieren wird, ist derzeit noch offen. Eine Geldstrafe scheint unausweichlich, schlimmstenfalls könnte dem Mann aus Maryland eine Sperre drohen.