Die frühere Weltranglisten-Vierte Caroline Garcia hat ihre Tennis-Saison wegen Angstzuständen und Panikattacken für beendet erklärt. Sie wolle sich nun mental und physisch für 2025 bereitmachen, schrieb die 30-jährige Tennisspielerin auf X. Garcia siegte 2022 bei den WTA Finals, in diesem Jahr erreichte sie auch das Halbfinale bei den US Open. Heuer hat sie in keinem Grand-Slam-Turnier im Einzel den Sprung über die zweite Runde hinaus geschafft.

Sie brauche mental einen „Reset“, schrieb Garcia. „Ich bin erschöpft von den Angstzuständen, den Panikattacken, den Tränen vor den Spielen.“ Sie sei es leid, in einer Welt zu leben, „in der mein Wert anhand der Resultate der vergangenen Woche, meinem Ranking oder meiner unerzwungenen Fehler gemessen wird“.

In ihren Gedanken habe sie sich darauf versteift, was sie nicht erreicht habe. „Ich habe es nie auf Platz eins geschafft, nie einen Slam gewonnen, nie ein olympisches Podium erreicht. Ich war unbeständig, unfähig, ein ganzes Jahr lang in den Top Zehn zu bleiben“, so die Französin. Derzeit liegt Garcia auf Platz 36 der Weltrangliste.