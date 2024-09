Filip Misolic und Vorjahres-Finalist Dennis Novak haben am Mittwoch beim Tennis-Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf den Achtelfinal-Einzug fixiert. Der 23-jährige Steirer rang den Deutschen Tim Handel mit 7:6(5), 7:5 nieder, der 31-jährige Niederösterreicher behielt gegen den Schweizer Kilian Feldbausch mit 6:4, 6:3 die Oberhand. Als nächste Hürde wartet auf Novak der topgesetzte Spanier Jaume Munar, Misolic trifft auf den auf Position sechs eingestuften Serben Laslo Djere.

Als dritter Österreicher in der Runde der letzten 16 vertreten ist Sandro Kopp, der es mit dem als Nummer zwei gesetzten Brasilianer Thiago Monteiro zu tun bekommt. Das Aus in der Auftaktrunde kam am Mittwoch für den 28-jährigen Burgenländer David Pichler, der sich nach erfolgreicher Qualifikation dem Franzosen Geoffrey Blancaneaux mit 7:6(4), 6:7(6), 4:6 geschlagen geben musste.