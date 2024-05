Kurz nach seinem Aus bei den French Open in Paris hat Dominic Thiem ein Erfolgserlebnis gefeiert. Allerdings nicht auf Sand, sondern auf Rasen. Der Niederösterreicher zog sich die Fußballschuhe an und nahm an einem Spiel von Dynamo Wr. Neustadt in der Hobbyliga teil. Im offensiven Mittelfeld aufgestellt, hat Thiem mit seiner Mannschaft 3:2 gewonnen – und damit Platz eins in der Tabelle behauptet.

Auf Facebook gibt es auch ein Bild des Einsatzes in der Hobbyliga. Ein Engagement, das „über befreundete Dynamo-Kicker zustande kam“, wie es auf der Seite heißt. Thiem, dessen Liebe zum Fußb all ja bekannt ist, er gründete einst auch den „1. TFC (1. tennis- und Fußball Club“), agierte in dem Spiel im offensiven Mittelfeld, verzeichnete in Hälfte eins auch einen Abschluss (über das Tor). Unklar ist, ob das Engagement auf dem grünen Rasen nun dauerhaftes Hobby wird.