Was für ein Erstrundenmatch bei den French Open. Da am Nachmittag in Paris Regen eingesetzt hatte, verschob sich die Partie von Sebastian Ofner gegen den Franzosen Terence Altmane nach hinten und konnte erst knapp nach 20 Uhr begonnen werden. Der favorisierte Österreicher, der aus dem Vorjahr ein Achtelfinale zu verteidigen hat, startete nervös und verlor die ersten beiden Sätze mit 3:6, 4:6. Im dritten Durchgang erfing sich der Steirer aber, kämpfte sich ins Tiebreak und verkürzte in Sätzen auf 1:2.

Im vierten Satz zog Ofner schnell davon, führte rasch mit 4:1, ehe Altmane beim Stand von 30:30 nach einem Fehler seinem Frust freien Lauf ließ und einen Ball ins Publikum drosch. Dieser traf eine Zuschauerin, worauf die Partie unterbrochen wurde. Eigentlich hätte der 22-Jährige disqualifiziert werden müssen, doch kam der Lokalmatador nach zehnminütiger Diskussion inklusive Supervisor mit einer Verwarnung davon. Ein Skandal!

Ofner behielt die Nerven

Ofner spielte weiter und konnte den Durchgang mit 6:2 gewinnen. Im Entscheidungssatz hatte der 28-jährige St. Mareiner nicht nur Altmane, sondern das gesamte, lautstarke Publikum gegen sich. Davon ließ sich Ofner aber nicht beeindrucken und machte um 23.56 Uhr nach 3:39-Stunden den Sack mit 7:5 zu. „Ich weiß gar nicht, wie ich das Match noch gewonnen habe. Die ersten zweieinhalb Sätze waren so schlecht, dann war ich in der Partie drinnen und hab nur noch gefightet“, sagt der Österreicher. Und zum Skandal: „Ich habe gedacht, das Spiel muss jetzt vorbei sein. Irgendwo muss es Regeln geben – entweder hat man Grenzen, oder nicht.“ Den fanatischen Fans stellte er ein gutes Zeugnis aus: „Die Stimmung war mega, das Publikum fair.“ Nach der Partie gab es noch eine lange Einheit mit Physio Stefan Trost, dann musste Ofner noch essen, ehe es spät ins Bett ging.

In der zweiten Runde geht es für den Weltranglisten-45. gegen den Sieger aus Baez (ARG) gegen Heide (BRA). Bereits am Montag im Einsatz ist Ofners steirischer Landsmann Filip Misolic. Der 22-Jährige trifft bei seinem ersten Match in einem Grand-Slam-Hauptbewerb auf Thiem-Bezwinger Otto Virtanen. Der Finne war nach der Absage von Chris O‘Connell als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht.