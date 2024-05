Bravo Flip Misolic. Mit einem 2:6, 6:4, 6:3-Erfolg über Quentin Halys konnte sich der Steirer bei den French Open erstmals für den Hauptbewerb eines Grand Slams qualifizieren. Nach einem verhaltenen Start gewann der Grazer immer mehr die Kontrolle über die Partie und ließ sich dabei auf dem gut gefüllten Court Suzanne Lenglen auch nicht vom französischen Publikum, dass geschlossen hinter seinem Lokalmatador stand, beeindrucken.

Misolic, der 2022 mit dem Finaleinzug in Kitzbühel erstmals groß aufzeigte, schaffte es damit in seinem achten Anlauf, erstmals in den Hauptbewerb eines Majors einzuziehen. Die Belohnung: 73.000 Euro Preisgeld für die aktuelle Nummer 241 im Computer. Gegen wen der 22-Jährige in der ersten Paris-Runde trifft steht noch nicht fest.

Damit ist Österreich in Paris durch zwei Steirer vertreten. Sebastian Ofner, der aus dem Vorjahr ein Achtelfinale zu verteidigen hat, trifft am Sonntag zum Auftakt auf den Franzosen Terence Atmane.