Um exakt 14:11 Uhr flog eine Vorhand von Dominic Thiem ins Aus. Damit hatte der finnische „Haudrauf“ Otto Virtanen aus Hyvinskää nach 1:43 Stunden den Österreicher in der zweiten Runde der French-Open-Qualifikation mit einer 2:6, 5:7-Niederlage in die Pariser Tennis-Pension geschickt. Was folgte, waren Gänsehaut-Momente. Die rund 8000 Zuschauer skandierten auf dem Court Suzanne Lenglen mit Standing Ovations „Dominic“-Rufchöre und erwiesen einem der erfolgreichsten Spieler in Roland Garros des vergangenen Jahrzehnts die Ehre.

Anschließend wurde auf den beiden großen Leinwänden des Stadions ein Video mit den herausragendsten Erfolgen des 30-Jährigen beim größten Sandplatzturnier der Welt eingespielt. Tolle Erinnerungen an zwei Finaleinzüge (2018, 2019), zwei Halbfinali (2016, 2017) und ein Viertelfinale (2020). Danach wurde Thiem von Turnierdirektorin Amelie Mauresmo noch eine Trophäe überreicht. „Danke für die tolle Atmosphäre in den vergangenen drei Tagen. So ist es ein schöner Abschied. Ich habe hier vom ersten Jahr an sehr spezielle Erinnerungen an das Turnier, es war das Grand Slam mit meinen besten Ergebnissen. Ich werde mich ein Leben lang daran erinnern und als Fan zurückkehren“, versprach Thiem noch auf dem Platz, ehe er noch Autogrammwünsche erfüllte und in den Katakomben verschwand.

