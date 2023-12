Mit dem Triumph Italiens im Davis Cup Ende November in Malaga ging das letzte große Tennis-Highlight 2023 über die Bühne. Die Pause für die Profis ist eine gewohnt kurze – bereits am 29. Dezember geht es in Sydney und Perth mit dem United Cup in die nächste Saison. Doch was dürfen sich die Tennisfans von 2024 erwarten? Schafft Novak Djokovic vielleicht sogar den Golden Slam, also den Sieg bei allen vier Grand Slams plus Olympia-Gold? Und klettert bei den Damen Jungstar Coco Gauff an die Spitze der Weltrangliste? Fragen, die sich jetzt nicht beantworten lassen. Fix ist hingegen, dass so manche Stars im kommenden Jahr wieder auf die Tennisbühne zurückkehren werden.