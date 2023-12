Im Februar 2022 gab Anastasija Sevastova bekannt, aufgrund einer chronischen Schulterverletzung eine längere Auszeit vom Tennissport nehmen zu müssen. Damals stand die Lettin in der Weltrangliste auf Position 64. Was folgte, war eine Achterbahn der Gefühle. Privat durfte sich die 33-Jährige, die mit ihrem Freund und Trainer Ronnie Schmidt in Graz lebt, vor genau einem Jahr über die Geburt von Tochter Alexandra freuen. Beruflich musste die vierfache Turniersiegerin allerdings mehrere Rückschläge hinnehmen.