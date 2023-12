Coco Gauff tritt in die Fußstapfen von Serena Williams, Maria Sharapova und Naomi Osaka. Zwar (noch) nicht ganz, was die Erfolge, aber zumindest was den Verdienst betrifft. Zwei Jahrzehnte lang führt eine der drei bereits zurückgetretenen und somit ehemaligen Tennis-Weltklassespielerinnen die Verdienstrangliste an, nun steht die erst 19-Jährige aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ganz oben an der Spitze. Denn geht es nach dem Magazin Sportico und dessen Experten, hat Gauff neben 6,7 Millionen Dollar Preisgeld nicht weniger als 16 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen lukrieren können - macht gesamt 22,7 Millionen US-Dollar (vor Steuern). Knapp dahinter liegt die Tennis-Weltranglistenerste Iga Swiatek, die Polin verdiente 21,9 Millionen. Sie erspielte sich zwar deutlich mehr Preisgeld (9,9 Millionen), muss sich aber bei den Werbeeinnahmen geschlagen geben.

Nahezu ausschließlich von Kooperationen lebt Eileen Gu. Die Ski-Freestylerin gewann nur 27.000 US-Dollar Preisgeld, darf sich aber über 20 Millionen Jahreseinkommen freuen - macht Platz drei für die in den USA geborene 20-Jährige, die seit 2019 für China startet.

Eileen Gu ist vor allem in China ein beliebtes Werbegesicht © AFP / Noel Celis

Auf die Plätze vier bis acht schafften es dann wieder Tennis-Asse: Emma Raducanu, Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina und Jessica Pegula. Simone Biles (Turnen) und Nelly Korda (Golf) komplettieren die Top 10.

Hier sehen Sie eine Übersicht der Top 10 laut Sportico (Angaben in US-Dollar):