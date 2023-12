„Lernen Sie Pipo kennen, das neueste Mitglied unserer Familie“, schreibt Dominic Thiem unter einen Instagram-Post, der ihn mit einem kleinen Hund im Arm zeigt. Der Tennis-Star ist dafür bekannt, ein großer Tier- und vor allem auch Hundeliebhaber zu sein. Derzeit befindet sich der Österreicher in Vorbereitung auf die neue Saison. Die Weltrangliste 2023 schloss der 30-Jährige nach einem weiteren Jahr in der Achterbahn auf Position 98 ab. Damit sollte es sich für den Lichtenwörther mit einem Platz im Hauptfeld der Australian Open ausgehen.

Thiem selbst scheint fix davon auszugehen, hat der ehemalige Melbourne-Finalist doch bereits seine Zugabe für das Kooyong Classic gegeben. Dieses Exhibition-Turnier findet zur selben Zeit wie die Qualifikation für die Australian Open statt. Weitere Teilnehmer sind u.a. Jannik Sinner und Holger Rune. Weiters hat Thiem verkündet, beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo aufzuschlagen. Dieser findet vom 8. bis 11. Februar 2024 im Anschluss an das Davis-Cup-Wochenende statt, in dem Österreich in den Play-offs zur Weltgruppe I in Irland antreten wird.