An dieser Niederlage werden die ÖTV-Damen noch eine Zeit lang zu knabbern haben. Wie im Vorjahr im letztlich gewonnenen Duell mit Lettland kam es auch diesmal im Play-off des Billie Jean King Cups für Österreich auf das Doppel an. Nur diesmal mit dem bitteren Ende für das Heimteam, denn Melanie Klaffner und Sinja Kraus unterlagen Fernanda Contreras und Giuliana Olmos 3:6, 6:3, 6:7. Im dritten Satz servierte das heimische Duo bereits auf das Match, doch letztlich fehlten zwei Punkte auf den Sieg. Auch Kapitänin Marion Maruska war geknickt: „Natürlich ist man enttäuscht. Alle haben extrem und bis zum Schluss gekämpft, dass man dann so knapp verliert, ist natürlich sehr bitter. Aber im Doppel waren die Gegnerinnen eine Spur mutiger, vielleicht hat das den Ausschlag gegeben.“

Zuvor hatte Kraus das Match der Nummer-1-Spielerinnen gegen Contreras 6:0, 2:6, 4:6 verloren und Tamira Paszek mit einem 7:5, 5:7, 6:3-Sieg über Giuliana Olmos auf 2:2 gestellt. Durch die Niederlage spielen die ÖTV-Damen im Frühjahr ein Turnier der Europa/Afrika-Zone I, von wo die Rückkehr in die Play-off-Phase ein meist kniffliges Unterfangen ist.