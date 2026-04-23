Wenn die Temperaturen im Frühling nach oben klettern, geht es auch auf dem Asphalt wieder heiß her. Mit der Staatsliga bei den Frauen und Männern startet Österreichs Stocksport-Elite am Wochenende in die neue Saison und die Steiermark will dabei wieder ein kräftiges Wort um den Titel mitreden. Zu den ganz großen Favoriten zählen die weiß-grünen Vereine zwar nicht, auf der Rechnung muss man sie aber allemal haben.

Bei der ligaweiten Umfrage unter allen Mannschaftsführerinnen wurden dem ESV Söding die besten steirischen Chancen auf das Final Four vorhergesagt. Eine Vorhersage, die Sonja Oswald-Wagner durchaus teilt. „Das hat sicher damit zu tun, dass wir es voriges Jahr ins Final Four geschafft haben. Ich schätze uns auch stark genug ein, dass wir es erneut schaffen können. Natürlich haben aber die üblichen Verdächtigen wieder gute Titelchancen“, erklärt die Södinger Mannschaftsführerin. So hat man etwa St. Peter oder Neustift-Innermanzing wieder auf der Rechnung. In der eigenen Gruppe geht es am Samstag gegen Feldkirchen, es warten weitere Duelle mit Weierfing und Hernstein. Letztere sind zwar Aufsteiger, haben aber zahlreiche routinierte Spielerinnen in den eigenen Reihen. „Es ist sicher eine relativ ausgeglichene Gruppe und jeder Punkt muss hart erkämpft werden.“

Einen harten Kampf erwartet auch Mario Braunstein vom SSV Weiz Nord. Die Steirer holten im Winter einen historischen Staatsmeistertitel auf Eis und wollen den Erfolgslauf fortsetzen. „Wir sind wie jedes Jahr sehr gut vorbereitet und positiv gestimmt“, erklärt Mannschaftsführer Braunstein. „Die Kernmannschaft ist gleich geblieben, aber wir werden den ein oder anderen jungen Spieler einsetzen, wenn es die Tabellenposition zulässt.“ Von der Konkurrenz wird man hinter Topfavorit Wang als heißester Verfolger im Titelkampf gehandelt. Die Weizer selbst gehen etwas bescheidener in die Saison. „Wir versuchen die Erwartungen niedrig zu halten. Natürlich wissen wir, was wir können, wenn alles zusammenpasst.“ Als erstes Ziel wird ein Platz unter den Top-zwei in der Gruppe ausgegeben, im folgenden Viertelfinale seien dann ohnehin „alle Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau“.