Gelb, rosa, rot, gepunktet, grün, zyklam, blau... Im Radsport gibt es viele Trikotfarben, die Begehrlichkeiten wecken. Denn sie heben die Besten im Feld, im Peloton, hervor. Eines überstrahlt sie alle: Das weiße Trikot mit fünf Streifen eines Regenbogens. Die Insigne des Weltmeisters. Nur der amtierende Champion darf es tragen – und auch nur in der Disziplin, in der er den Titel errungen hat. Mathieu van der Poel trägt das Trikot des Straßenweltmeisters seit seinem kraftvollen Ritt durch die Straßen von Glasgow am vergangenen Samstag. Endlich.