Christina Schweinberger hat bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow am Donnerstag für eine Sensation gesorgt. Die 26-jährige Tirolerin holte im Einzelzeitfahren über 36,2 Kilometer die Bronzemedaille. Schweinberger hatte 1:12,95 Minuten Rückstand auf die siegreiche US-Amerikanerin Chloe Dygert. Silber mit 5,67 Sekunden Rückstand ging an Australierin Grace Brown.

Es ist erst die vierte Medaille für den ÖRV bei Weltmeisterschaften der allgemeinen Klasse. Nach Bronze im 100-km-Mannschaftszeitfahren der Amateure 1987 in Villach (mit Helmut Wechselberger, Bernhard Rassinger, Mario Traxl, Hans Lienhart) gewann Christiane Soeder im Einzelzeitfahren 2007 Bronze und 2008 Silber.

Bereits die vierte Medaille

In Glasgow sorgte Schweinberger bereits für die vierte österreichische Medaille nach Marathon- und Downhill-Gold durch die Moutainbikerinnen Mona Mitterwallner und Valentina Höll sowie Downhill-Silber durch Andreas Kolb.

Weitere Infos folgen!