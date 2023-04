Die Klassikersaison der Radrennfahrer ist in vollem Gang. Schon am Sonntag steht das 57. Amstel Gold Race mit seinen steilen Rampen und dem Start in Maastricht auf dem Programm. Mit Michael Gogl, Gregor Mühlberger, Patrick Gamper und Felix Großschartner stehen gleich vier Österreicher im Aufgebot ihrer Teams für das Ardennen-Rennen. Das Quartett hat den schwierigen Sprung auf die World Tour vor ein paar Jahren gemeistert.