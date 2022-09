Rennradsport-WM

In Down Under gibt es für Carina Schrempf kein Verstecken

In der Nacht auf Samstag (Eurosport, 4.15 Uhr) fährt die Ennstalerin Carina Schrempf in Australien bei der WM. Am Sonntag sind dann die Herren an der Reihe.