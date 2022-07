Radsport ist eine Weltsportart. Punkt. Bei den großen Rundfahrten stehen Millionen an den Strecken und jubeln den Berufsradfahrerinnen und Berufsradfahrern zu. Der Rennkalender des Weltverbandes wird immer dichter.

Aktuell wird zum ersten Mal in der Geschichte eine Tour de France Femme gefahren und schon am Samstag steht mit dem Rennen in San Sebastian ein Klassiker auf dem Programm.

Österreichs Profidamen und -herren mischen in der Elite in einem noch nie da gewesenen Ausmaß mit, der Nachwuchs ist international stark vertreten. Aber Rennen in Österreich? Fehlanzeige. Zum dritten Mal wurde die Ö-Tour abgesagt. Ein Armutszeugnis, sagen viele.

Aber dass es bestimmt nicht am mangelnden Interesse der Fans liegen kann, zeigte das Grazer Altstadt-Kriterium bei seinem Comeback. 15 Jahre lag das Rennen im Dornröschenschlaf und wurde wachgeküsst.

Nicht nur die Herren zeigten, was sie können. Auch die Damen, der Nachwuchs und die Parasportler hatten ihren Platz auf der großen Bühne.

Und auch sie wurden von den Tausenden Fans durch die Altstadt getragen. Ein Erlebnis, das so schnell keiner von ihnen vergessen wird.

Dieses Rennen ist nicht nur eine Show, es ist auch ein Signal für die Zukunft.