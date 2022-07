Der Pole Rafal Majka, wichtigster Helfer des slowenischen Titelverteidigers Tadej Pogačar in den Bergen, beendete die Tour aufgrund eines Teilrisses im Oberschenkel. Das berichtete sein Team in einem Statement am Mittwoch.

Damit stehen Pogačar, der nach dem Dienstag-Teilstück in der Gesamtwertung 2:22 Minuten hinter dem Führenden Jonas Vingegaard lag, nur noch drei Teamkollegen zur Verfügung. Mit dem US-Amerikaner Brandon McNulty verfügt der Slowene über nur noch einen Helfer in den Bergen. Der Schweizer Marc Hirschi und der Däne Mikkel Bjerg sind eher Spezialisten für flache und hügelige Etappen.

Indes wurde mit Tim Wellens der zwölfte Fahrer bei der Tour positiv getestet. Der Belgier weise milde Symptome auf und muss das Rennen verlassen. Das teilte sein Team am Mittwoch mit.