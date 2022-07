Die Tour de France hat die Pyrenäen erreicht. Und dort auf der 16. Etappe über 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix gleich einen neuen Etappensieger gefunden. Der Kanadier Hugo Houle (Team Israel) belohnte damit seine Attacke am Mur de Péguère, also 38 Kilometer vor dem Ziel. Er feierte den ersten Sieg für die Ahornblätter seit 34 Jahren.

Nicht vom Fleck kam einmal mehr Tadej Pogačar. Der zweifache Toursieger bzw. seine Domestik bleiben vom Pech verfolgt. Marc Soler kämpfte mit körperlichen Problemen, Rafal Majka riss offensichtlich die Kette im letzten Anstieg. Und so war der Slowene einmal mehr auf sich gestellt. Weil aber Jonas Vingegaard von Wout van Aert überragend beschützt worden ist, behält der Däne weiterhin das Gelbe Trikot. Trotz eines Rückstandes von fast sechs Minuten auf den Etappensieger. Pogačar bleiben damit nur noch vier Tage, um sich das Gelbe Trikot überzustreifen. Der Showdown wird für die beiden Bergankünfte in Peyragudes und Hautacam am Mittwoch und Donnerstag erwartet.

Lennard Kämna ist aufgrund einer Erkältung bei der Tour de France ausgestiegen. Der Deutsche ist unter anderem Teamkollege der drei österreichischen Teilnehmer Patrick Konrad, Felix Großschartner und Marco Haller. Noch vor dem Start der 16. Etappe wurden drei weitere Coronafälle vermeldet. Maximilian Walscheid (Cofidis) wurde wie Aurélien Paret-Peintre und Mikaël Chérel (AG2R) positiv getestet.