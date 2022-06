Vor fast exakt zehn Jahren riss ein junger Oberösterreicher im Trikot von Gourmetfein Wels in Gratwein-Straßengel die Arme in die Höhe und jubelte über seinen ersten Staatsmeistertitel. Sein Sieg am 24. Juni 2012 war eine handfeste Überraschung und sein Name seinerzeit nur eingefleischten Radsportfans ein Begriff. Heute ist Lukas Pöstlberger einer von Österreichs Besten. „Das war damals eher ungeplant, das ist passiert“, erinnert sich der 30-jährige Berufsradfahrer, „wir waren zu zweit in der Spitzengruppe vertreten und haben unsere zahlenmäßige Überlegenheit ausgespielt.“ Mit seinem Angriff schnappte er damals auch Sky-Profi Bernhard Eisel den Sieg weg – das Trikot des Staatsmeisters blieb dem Weststeirer immer verwehrt. Pöstlberger: „Das hat mich in meiner Karriere sehr weitergebracht und ich habe viel gelernt. Aber auch mein zweiter Titel 2018 in Wien war etwas ganz Spezielles und es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man ein Jahr mit diesem Trikot Rennen fahren darf.“