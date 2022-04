Das Rad-Etappenrennen "Tour of the Alps" begann 1995 noch unter dem Namen "Giro del Trentino". "Der war damals fast immer gleich gut besetzt wie der Giro d'Italia", weiß Co-Veranstalter Franz Theurl. Seit fünf Jahren heißt das Fünf-Etappen-Rennen nun "Tour of the Alps". "Da es dafür Mittel aus dem Euregio-Budget gibt, ist es eine einmalige Möglichkeit, die Europaregion Trient, Südtirol, Tirol und Osttirol mit wenig Geld so zu präsentieren, wie es sonst nicht möglich wäre", klärt der Chef des Tourismusverbandes Osttirol auf. Heuer werden die beiden Schlussetappen der "Tour of the Alps" in Osttirol gefahren. Dabei ist Kals am Fuße des Großglockners erstmals Etappenziel.