In der Villacher Alpenarena ging das erste Straßenrennen nach der Corona-Krise in Szene. Am Start des Einzelzeitfahrens waren nur Nachwuchsfahrer zwischen 13 und 18 Jahren. Dieses Rennen soll die Initialzündung für ganz Österreich sein.

Vor den Augen von Peter Wrolich, Gerald Pototschnig und Bernie Eisel trat das Radsport-Nachwuchs in die Pedale © Wrolich

Im September 2019 ging das bislang letzte Straßen-Rad-Rennen in Österreich in Szene. Statt wie geplant im Frühjahr mussten die Pedalritter viele Monate länger warten, ehe sie wieder einen Bewerb bestreiten durften. Am 7. Juni war es in der Villacher Alpenarena wieder so weit. Allerdings nur für den Nachwuchs zwischen 13 und 18 Jahren. Die Mädchen und Burschen traten beim Einzelzeitfahren - es gab einen 3 km langen Rundkurs - das der steirische und Kärntner Landesverband gemeinsam organisierten, mit einem lachenden Gesicht in die Pedale. "Es ist eine Freude zu sehen, wie sehr es dem Nachwuchs taugt, wieder um die Podestplätze fahren zu können", schwärmen die Landespräsidenten Peter "Paco" Wrolich und Gerald Pototschnig.