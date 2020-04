Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Greg van Avermaet gewann die Flandernrundfahrt © Screenshot

Acht Mal hat er die "De Ronde van Vlaanderen" in den Top Ten beendet, nun hat er sie zum ersten Mal gewonnen. Greg van Avermaet hat die Flandern-Rundfahrt 2020 für sich entschieden - allerdings nur virtuell, denn auch das populärste Eintagesrennen Belgiens fiel dem Corona-Virus zum Opfer und wurde abgesagt. Dennoch kamen die Freunde des Radsports in den Genuss einer virtuellen Flandern-Rundfahrt. Auf dem Racing-Kanal von GCN wurde das Rennen live im Internet übertragen. Die finalen 31 Kilometer des Monuments wurden simuliert und auf dem Paterberg setzte Olympiasieger van Avermaet die entscheidende Attacke. Er setzte sich leicht ab und drückte dann in seinem Eigenheim hart in die Pedale bis zum Ziel. 44 Minuten knallte der Belgier im Mittel 435 Watt in die Pedale - brutal! Die ersten Gratulanten waren auch bald zu sehen: Die Gattin und der Nachwuchs kamen nämlich ins Zimmer.

Angemeldet waren klingende Namen der World-Tour:

Die Stars auf den Walzen Foto © kk

Der italienische Radprofi Bettiol hat 2019 unerwartet die 103. Flandern-Rundfahrt gewonnen. Mit 25 Jahren siegte er nach 270,1 Kilometer von Antwerpen nach Oudenaarde im Alleingang und feierte damit seinen ersten Profisieg. Die Plätze zwei und drei belegten der Däne Kasper Asgreen (+15 Sekunden) und der Norweger Alexander Kristoff. Bettiol musste schon auf dem zweiten Berg - dem Oude Kwaremont - "arrivederci" sagen. Auch Jungstar Remco Evenepoel explodierte ebenfalls - aber erst am Paterberg.

Nasen, de Gendt und Roche waren in der Verfolgung, Nasen setzte sich vor Roche im Sprint durch.

Mehr zum Thema eBundesliga "Stabmixer" Ritzinger und Machner feierten Auftaktsieg