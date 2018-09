Rad-WM Sturm "Fabienne" verwüstete Zieleinfahrt in Innsbruck

Weniger kraftvoll als befürchtet ist das Sturmtief Fabienne in der Nacht auf heute in der Steiermark und in Kärnten eingetroffen. Innsbruck hingegen wurde stärker erwischt, vor allem das Zielstadion der Rad-WM.