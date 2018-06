Facebook

Michael Kummerer, „Paco“ Wrolich, Martin Koch, Rene Haselbacher und Norbert Kostel (v. l. n. r.) © Baurecht

Es hätte nicht besser laufen können bei der ersten großen Fuga 300. Prachtwetter, eine feine Strecke und ein tolles Peloton machten die Radfahrt vom Glockner nach Grado zum vollen Erfolg. Nach 300 gefahrenen Kilometern konnten Mastermind Peter „Paco“ Wrolich und Co. einen Brocken Gletschereis in der Adria versenken – unter dem Jubel der mehr als 80 Pedalritter, die gemeinsam die „Flucht“ vom Eis ans Meer beendet haben. Darunter waren auch Ex-Profi Rene Haselbacher, der auch die Teilnehmerdressen kreiert hat, SPORT-Aktiv-Boss und Mitideengeber Alfred Brunner oder Martin Koch. Der ehemalige König der Lüfte präsentierte sich auf dem Rad in Topform und hat seine persönliche Sitzfleischprobe für den Ötztaler Radmarathon mit Bravour bestritten.

Nach einem geselligen Abend in Heiligenblut ging es um 7 Uhr unter der perfekten Hilfe der Polizei durch das Mölltal, Spittal nach Villach zur ersten Stärkung beim Holiday Inn. Nach einer kräftigen Stärkung wurde der Predilpass zur umkämpften Bergwertung und oben wartete Emil Haller mit seinem Betreuermotorrad. Der Vater des World-Tour-Sprinters Marco Haller umsorgte die durstigen und hungrigen Teilnehmer wie bei einem Profirennen und bei Defekten griff Norbert Kostel tief in die Werkzeug- und Trickkiste. Nach einer letzten Stärkung im slowenischen Kobarit rollte die „Fuga“ in Richtung Adria und an der Spitze achteten die Guides rund um den ehemaligen Berufsradfahrer Alfred Koschat auf das perfekte Tempo – mit einem Durchschnitt von 33,3 Kilometern. Und so konnte auch Organisator Michael Kummerer am Strand von Grado mit Bürgermeister Dario Raugna jubeln.