Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedete sich die 4x100m-Männerstaffel des ÖLV von der U23-Europameisterschaft im finnischen Espoo. Das Quartett mit den beiden Kärntnern Stephan Pacher (VST) und Lukas Pullnig (KLC) konnte zwar mit einer Zeit von 42,12 Sekunden den österreichischen U23-Rekord von 2017 um 17 Hundertstel unterbieten, der Finaleinzug blieb der Staffel allerdings knapp verwehrt.



Mit einem dritten Platz im Vorlauf verpassten die vier das Finale um lediglich 28 Hundertstel. „Wir wollten natürlich beides schaffen. Es ist bitter, nicht ins Finale gekommen zu sein. Wir freuen uns aber auch über die neue Rekordzeit“, resümiert Pacher und erzählt: „Es waren alle Vorläufe extrem eng. In der Staffel kann immer viel passieren, da muss man bei der Übergabe immer volles Risiko gehen, perfekt war es aber noch nicht.“ Am Montag geht es für Pullnig und Pacher zurück in die Heimat, ehe die beiden Ende Juli bei den Austrian Open in Eisenstadt antreten.