Was tun, wenn man sich als Hürdensprinterin vor dem Sprinten über Hürden fürchtet? Diese Frage hat sich Karin Strametz so oder so ähnlich in den letzten Wochen und Monaten wohl öfter gestellt. Im Juni ist die Steirerin in Eisenstadt im Wettkampf in eine Hürde gefallen und hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Jetzt hat sie in Bratislava ihren ersten Wettkampf nach der Verletzung absolviert und ist richtig zufrieden. "Gar nicht mit der Zeit, das ist nicht das, was ich kann", sagt Strametz. Aber die mentale Hürde wäre groß gewesen. "Ich habe im Wettkampf nicht daran gedacht. Deswegen freue ich mich über die Leistung."

8,37 Sekunden hat sie für die Distanz über 60 Meter gebraucht – nicht vergleichbar mit ihrer persönlichen Bestleistung von 8,13 Sekunden. Und die Chance auf die Hallen-EM ist dahin: 8,03 Sekunden wären als Limit zu laufen und auch über die Weltrangliste hat Strametz keine Chance, weil ihr die Ergebnisse aus dem Sommer fehlen. Alles egal. Am wichtigsten ist nämlich für Strametz: "Die Angst, dass ich nie mehr über Hürden laufen kann, ist weg." Und bei aller Zurückhaltung und Betonung, verhalten gelaufen zu sein: Auch im Vorjahr hat sie ihre Hallensaison mit einer Zeit von 8,32 Sekunden eröffnet – also nur fünf Hundertstelsekunden schneller.

Unterstützung bei der Bewältigung der mentalen Hürde hat sich Strametz nie geholt. "Ich habe auch mit meinem Trainer nicht darüber gesprochen, wollte das Thema nicht zu groß werden lassen und mit mir selbst ausmachen", sagt sie. Mit Minihürden ist sie ins Training eingestiegen. "Es ist auch im Training nie so schlecht gegangen, wie befürchtet", sagt die 24-jährige Heeressportlerin.

Bei aller mentaler Überwindung: Auch körperlich spürt Strametz das Knie. "Ich habe immer wieder Schmerzen", sagt sie. Die Devise: Auf den Körper hören. "Wenn es zu viel ist, nehmen wir raus. Was geht, machen wir", sagt Strametz. Weil sie sich selbst als Wettkampftyp bezeichnet, ist klar: Bratislava war keine Eintagesfliege, um wieder reinzukommen. "Ich brauche das Gefühl des Wettkampfes. Ich nehme jetzt jeden Wettkampf mit", sagt sie. Etwa die Czech Indoor Gala in Ostrava am 2. Februar.