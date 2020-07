Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karin Strametz: "Der Lauf in Graz war stark, aber noch nicht perfekt" © GEPA pictures

"Ich muss es so hinnehmen, wie es ist“, meinte Karin Strametz nach ihrer Vorstellung beim Austrian Top Meeting in Graz-Eggenberg. Die Athletin der SU Kärcher Leibnitz sicherte sich über 100 m Hürden in der neuen steirischen Rekordzeit von 13,25 Sekunden Rang drei. Diese Zeit hätte Strametz auch das Ticket für die EM Ende August in Paris (Limit 13,30 Sekunden) gebracht, doch die EM wird es aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben. „Ja, die EM wäre mein großes Saisonziel gewesen“, bedauert Strametz.