Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit Anfang Mai öffnen in Österreich schrittweise wieder die Sportstätten. Für Freiluft-Sportler ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität. Speziell für den Nachwuchs der Vereine.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eva Maria Griese

Im Ringen um Ausgleich und dem langsamen Weg zurück in eine Art Normalität spielt Sport für viele eine wichtige Rolle. Profisportler, davon sind in Österreich rund 600 registriert, dürfen bereits wieder unter gewissen Voraussetzungen, teils mit Masken, in Kleingruppen und auf jeden Fall mit Abstand ihrem Beruf nachgehen.