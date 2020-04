LASK verstieß "mit Hausverstand" gegen Corona-Verordnung

Das am Montag erstmals in Kleingruppen absolvierte Training des LASK wurde vor den Augen von rund 40 MedienvertreterInnen in der Raiffeisen-Arena durchgeführt. Damit verstießen die Linzer gegen das von der Bundesregierung ausgesprochene Sportstättenbetretungsverbot.