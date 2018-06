Facebook

Alexandra Toth lief in St. Pölten das EM-Limit für Berlin © GEPA

Eines der großen Saisonziele von Alexandra Toth war "eine Teilnahme an einer EM oder WM" steht auf ihrem Atheltenprofil zu lesen. Voilá, Ziel erreicht! Die 23-jährige Grazerin vom ATG sprintete beim "Liese-Prokop-Memorial" in St. Pölten nicht nur zum Laufsieg über 100 Meter, sondern in der neuen steirischen Rekordzeit von 11,47 Sekunden (um 14/100 schneller als ihre alte Bestmarke) auch zum Limit für die EM in Berlin vom 7. bis 12. August.

Es wäre der erste Start bei einer Großveranstaltung für die ATG-Athletin, die in Niederösterreich die Deutsche Alexandra Burghardt um fünf Hundertstelsekunden auf Rang zwei verwies. Ebenfalls beim Memorial dabei: Djenaba Touré, die außer Konkurrenz im Diskusbewerb der Männer mit dabei war, im zweiten Versuch auf 52,71 Meter kam, ihr würden damit dreieinhalb Meter aufs EM-Limit fehlen.