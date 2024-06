Ein ganz bitterer Moment für Siebenkämpferin Ivona Dadic. Österreichs „Sportlerin des Jahres 2020“ hoffte, beim Meeting in Ratingen das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris, lösen zu können, doch platzte ihr Traum schon am ersten Tag im 100-Meter-Hürdenlauf. So kam die 30-Jährige bei der vierten Hürde zu Sturz und konnte den Bewerb nicht beenden. Damit sind auch die erforderlichen 6480 Punkte für Dadic außer Reichweite. Auf Instagram postete sie das Malheur und schrieb „Das ist alles, was ich im Moment dazu sagen kann.“

Dadic hatte erst vor wenigen Monaten ihr Trainingsumfeld umgestellt und war nach Schweden umgesiedelt. Dort trainierte die Österreicherin verbissen, um noch den Sprung auf den Olympia-Zug zu schaffen. Aufgrund einer langen Verletzungspause hatte war Dadic in der Weltrangliste zurückgefallen und hatte es so nicht automatisch in das 24er-Starterfeld für Paris geschafft.