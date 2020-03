Dem Corona-Virus davonlaufen"Kärnten Läuft sollte gerade jetzt ein Ansporn sein"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Das Wochenende von "Kärnten Läuft" hat stets die Massen bewegt. Jeder Teilnehmer fand dafür seine eigenen Gründe, die Vorbereitung erfolgte über Monate. Auch in diesem Sommer (21. August bis 23. August) soll es wieder heißen: "Pack die Badehose und die Laufschuhe ein", wenn die Halbmarathon-Strecke von Velden zum Metnitzstrand in Klagenfurt bewältigt wird. Denn trotz Damoklesschwert "Corona" plant Organisator Michael Kummerer mit der Veranstaltung. "Wir hatten gerade erst einen Termin mit Landessportdirektor Arno Arthofer. Unsere Planung zielt auf die Ausrichtung von Kärnten Läuft 2020 ab", stellt der Villacher klar. Die Absagen von August-Sporttermine wie Olympia in Tokia oder Beach-Volleyball in Wien ändern daran nichts. "Unsere Veranstaltung findet erst Ende August statt. Wir hoffen, dass sich bis dahin die Situation beruhigt hat. Es ist realistisch."