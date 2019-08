Facebook

Heute stehen vier verschiedene Läufe an © (c) Markus Traussnig

Nachdem die 18. Auflage von "Kärnten Läuft" am Freitag mit dem "Night Run" ihre feierliche Eröffnung fand, ist am heutigen Samstag ein richtiger Großkampftag im Sinne des Breitensports. Um 9.30 Uhr werden wieder zahlreiche Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern beim "Dogging" am Start sein. Nach einer Verschnaufpause geht es am Nachmittag so richtig zur Sache.

Um 15 Uhr beginnen die Kleinsten mit dem Junior-Marathon, im zwei Stunden Takt geht es mit dem Familienlauf und zum Abschluss dem Frauenlauf und Ladies Walk weiter. "Der Breitensport, der Spaß am Laufen und das optimale Verbinden mit einem Hüpfer in den Wörthersee machen unsere Veranstaltung aus. Da passt das Programm am Samstag ideal hinein", so Organisator Michael Kummerer.

