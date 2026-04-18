Der Vienna City Marathon kann sich nicht beklagen: Auch an diesem Wochenende gibt es wieder einen neuen Rekord, gleich 49.000 Teilnehmende über alle Bewerbe des Wochenendes sind einmal mehr mehr als je zuvor. Und die Bewerbe am Sonntag (Marathon/13.000, Halbmarathon/14.000 und Staffel/10.800) sind überhaupt schon seit einem halben Jahr ausverkauft. Aber wer nicht auf der Strecke dabei ist, kann das Marathon-Feeling an der Strecke oder auch live vor dem Fernseher (ORF 1 ab 8.25 Uhr) mitverfolgen. Offen ist, ob sich neue Rekorde ausgehen, aktuell stehen die Bestmarken durch Samwel Mailu bei 2:05:08 Stunden/2023 bzw. durch Vibian Chepkurui bei 2:20:59/2022). Gehofft wird darauf, dass Aaron Gruen bei seiner Wien-Premiere seinen eigenen ÖLV-Rekord von 2:09:53 Stunden unterbieten kann.

„Mein Training lief so gut wie nie zuvor, auch die Vorbereitungsrennen fühlten sich sehr gut an“, sagte Gruen im Vorfeld des Rennens, angelegt ist die Zeit auf klar unter 2:10 Stunden. „Ich weiß, dass ich körperlich in der Lage bin, eine gute Zeit zu laufen, jetzt hängt es nur noch vom Mentalen ab“, sagte Gruen und verwies auf die nicht komplett flache Strecke. Das Antreten in der Heimatstadt seiner in der NS-Zeit aus Wien geflüchteten Vorfahren ist für Gruen etwas ganz Besonderes. „Es ist eine Riesenehre. Ich denke immer daran, wie meine Großeltern von hier flüchten mussten, dass ich hier starten darf, in einer Welt, wo es momentan sehr unruhig ist. Aber ich hoffe, dass trotzdem alle Läufer Spaß haben können und alles andere einmal zur Seite legen können. Die Bestzeit kommt mit dem Spaß dann hoffentlich von alleine.“ Sollte es mit dem nationalen Rekord nicht klappen, wäre der schnellste Wien-Marathon eines Österreichers ein anderer möglicher Meilenstein, den Lemawork Ketama 2019 in 2:10:44 gesetzt hatte.

Ikonischer Start des VCM über die Donau © APA / Georg Hochmuth

Zum „Aufwärmen“ gab Gruen zusammen mit den Wiener Symphonikern auch eine Kostprobe seines großen Talents mit dem Cello und verzauberte im Konzerthaus schon die Zuschauer im goldenen Saal des Musikvereins. Angelehnt an die Musik solle sich der Marathon im Idealfall „andante anfühlen, aber prestissimo sein“, sagte Gruen.

Aaron Gruen spielte am Samstag mit den Symphonikern © APA / Tobias Steinmaurer

Viele besondere Geschichten

Auch das internationale Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen, wobei vor allem im Damenlager einige Athletinnen mit interessanten Geschichten dabei sind. So wie jene von Betty Chepkemoi, die im Vorjahr in ihrem allerersten Marathon in 2:24:14 Stunden gleich zum Sieg gelaufen war. Und die Kenianerin will nachlegen: „Meine Form ist besser als vor einem Jahr“, kündigt sie an. Die sportlichen Hauptrivalinnen Chepkemois kommen aus Äthiopien und bringen ebenso zwei besondere Geschichten mit nach Wien. So wie Tigist Gezahagn Menigstu. Sie schrieb 2021 in Tokio Geschichte, als sie als erste Äthiopierin Paralympics-Gold holte, da über die 1500-Meter-Strecke. Einen Sieg, den sie 2024 in Paris wiederholte. Die 26-Jährige ist sehbeeinträchtigt, will sich aber in der allgemeinen Klasse beweisen. Ihre persönliche Bestzeit steht auf 2:21:14 Stunden.

Zusätzlich zur körperlichen Anstrengung muss Gezahagn auch noch die Herausforderung ihrer Einschränkung meistern. So ist eine Getränkeentnahme nur durch Zurufe möglich, sonst kann sie die richtige Flasche nicht sehen. Auch wird sie von den Tempomachern akustisch vor Hindernissen gewarnt, Streckenbegrenzungen und Umrisse helfen ihr bei der Orientierung.

Tigist Gezahagn Menigstu ist eine der Stars im Frauenfeld – und gewann 2021 als erste Äthiopierin Paralympics-Gold © IMAGO/Quentin reix

Die schnellste Marathon-Bestleistung im Feld weist Haftamnesh Tesfaye auf – und hat einen bekannten Namen. Denn die Schwester der 31-jährigen Äthiopierin, Fotyen Tesfaye lief Mitte März in Barcelona in erstaunlichen 2:10:51 Stunden die zweitbeste Marke der Geschichte nach dem Weltrekord von Ruth Chepngetich. Haftamnesh Tesfaye lief einst gleich schnell wie ihre Schwester, dann kam die Pandemie – und zwei Gründe für eine Pause: Tesfaye ist zweifache Mutter, ihre Kinder, drei und fünf Jahre alt, halten daheim in Äthiopien die Daumen. Im Elitefeld der Herren streben einige eine Marke unter 2:06 Stunden an – Spannung ist also garantiert in Wien.