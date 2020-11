Die Steirerin Sarah Schober und die Tirolerin Christine Wolf schlagen beim ersten Golf-Turnier der Damen-Proetten in Saudi-Arabien ab.

Sarah Schober und Christine Wolf © GEPA pictures

Die Österreicherinnen Sarah Schober und Christine Wolf zählen zu jenen 110 Golf-Proetten, die am Donnerstag im Royal Greens Club am Roten Meer beim ersten Damen-Profiturnier in Saudi-Arabien abschlugen. Beide landeten mit zwei bzw. vier Schlägen über Par auf der ersten Runde aber nicht unter den besten 30. Der mit einer Million Dollar dotierte Bewerb zählt zur Europa-Tour der Damen. Zuschauer sind wegen der Pandemie nicht zugelassen.

Die stark eingeschränkten Rechte für Frauen in dem konservativ-islamischen Königreich wurden zuletzt etwas gelockert. Zudem will sich Saudi-Arabien als Schauplatz internationaler Sportbewerbe etablieren. 2021 soll dort auch ein Formel-1-WM-Lauf in Szene gehen.