Bernd Wiesberger © APA/AFP/STR

Was für ein Auftritt von Bernd Wiesberger: Der 33-jährige Berufsgolfer rückte am zweiten Tag der Scottish Open in North Berwick mit nur 61 Schlägen (Par 71) an die Spitze des Gesamtfeldes vor. Dem Burgenländer gelang damit die beste Runde des Tages, er führt mit gesamt 14 Schlägen unter Par das Feld gemeinsam mit Lee Slattery (GBR) und Erik Van Rooyen (ZAF) an.

Doch damit nicht genut: Wiesberger markierte mit 61 Schlägen in Schottland neuen Platzrekord und schaffte seinen tiefsten Score überhaupt auf der European Tour. Ihm gelangen auf der zweiten Runde gesamt elf Birdies, fünf davon in Folge.

Der Steirer Matthias Schwab spielt am Nachmittag um den Cut.