Der Steirer liegt nach drei Tagen in Indien auf Rang sechs. Wiesberger fiel auf Plattz 38 zurück.

Matthias Schwab © AP

Matthias Schwab hält sich bei den zur European Tour zählenden Indian Open bei Neu-Delhi auch nach der dritten Runde noch im Spitzenfeld. Der 24-jährige Steirer absolvierte eine 70er-Runde und liegt mit 6 unter Par auf dem geteilten sechsten Platz.

Nicht so gut lief es für Bernd Wiesberger, der mit einer 75er-Runde (3 über Par) von der 12. an die 38. Stelle zurückfiel (Par). In Führung liegen der Amerikaner Julian Suri und der Engländer Callum Shinkwin, die bei je elf Schlägen unter Par halten.