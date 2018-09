Beim am Freitag startenden Ryder Cup bei Paris wird das Team Europa mit gelben Schleifen an der Brust abschlagen.

Wurde ermordet: Celia Barquin Arozamena © (c) AP (Luke Lu)

Die beim von Freitag bis Sonntag beim Ryder Cup gegen ein US-Team in Paris engagierten europäischen Golfer werden zum Gedenken an die ums Leben gekommene Amateur-Europameisterin Celia Barquin Arozamena gelbe Schleifen an der Brust angesteckt tragen. Gelb war die Lieblingsfarbe der Spanierin, wie die Ryder-Cup-Offiziellen von der Familie der Verstorbenen erfahren haben.

Barquin Arozamena ist zu Beginn vergangener Woche an ihrem Studienort in Iowa auf einem Golfplatz erstochen aufgefunden worden. Ein 22-jähriger obdachloser Mann wurde danach verhaftet. Er habe im benachbarten Wald gewohnt und soll davor angegeben haben, Frauen vergewaltigen und töten zu wollen. "Leider passieren solche Dinge immer öfter", sagte der spanische Profi Sergio Garcia. "Wir wollen den Cup für Europa gewinnen, aber wir haben einen extra Ansporn, es für Celia zu schaffen."